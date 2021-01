Legendární Dino nechal nahlédnout do soukromí: Jan Koller promluvil o rozvodu i nové partnerce

Dokumentární film bude mapovat kariérní začátky i soukromí Jana Kollera. Super.cz

Dokument nebude mapovat pouze jeho kariéru a úspěchy na hřišti, diváky nechá nahlédnout i do soukromí. Nabízí se otázka, jestli bude součástí filmu i fotbalistova bývalá manželka a maminka jeho dětí. V minulosti se hojně spekulovalo, zda už jsou Jan a Hedvika Kollerovi rozvedení, protože každý z manželů tvrdil něco jiného.

„Ještě se to teď dořešuje, už je to jen formalita. Zatím je to v jednání, protože ještě natáčíme, ale měla by tam být,“ odtajnil nám fotbalový útočník.

Současná koronavirová doba není lehká ani pro něj. Pravidelně absolvuje cesty do zahraničí, protože jeho dcery žijí s maminkou v Monaku. Snaží se je ale navštěvovat, jak jen to jde. Přestože manželství fotbalistovi zkrachovalo, blýská se mu v soukromí na lepší časy. Pochlubil se, že má novou přítelkyni Zuzanu.

„Mám partnerku, jsem spokojený a myslím, že už si to všechno pěkně sedlo a je to bez problémů,“ dodává Koller. ■