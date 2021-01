Dětská herečka, která má prý talent jako Tomáš Holý, jde do dalšího filmu

Zrodil se další velký herecký talent? Valentýna Bečková s Eliškou Balzerovou a režisérkou Martou Ferencovou Profimedia.cz

Valentýna si v komedii zahraje holčičku z dětského domova, která se shodou okolností jmenuje Terezka, jako její postava z jejího prvního filmu. „Je hodná, milá, a krásně vysvětluje co a jak,“ řekla Super.cz Valentýnka, kterou filmování velmi baví a zatím pro ni není nic překážkou. „Zatím nic moc těžkého nebylo, všechno jsem zvládla,“ uvedla.

Ve filmu se objeví také velká jména jako Jaroslav Dušek, Eva Holubová či Richard Krajčo, dále pak Elizaveta Maximová nebo Hana Vagnerová. Valentýna má nejvíc natáčecích scén s Matějem Hádkem. „Ten je skvělej. Přátelskej, milej a umí dělat srandy obličejem, pusou, očima, je dost srandovní.“

Jelikož jsou ústředním tématem filmu Vánoce, ptali jsme se, jestli holčička pod stromeček vždy dostala, co chtěla. „Co jsem si přála, to jsem vždycky dostala, Ježíšek mě zatím nikdy nezklamal. Ale přeju si už dlouho, aby se mi konečně ukázal, nikdy jsem mu to ale ještě nenapsala, takže budu doufat, že mi to splní,“ řekla Valentýna. ■