Stydím se, ale zadek mám také vypracovaný. Radek ze Svatby na první pohled se svlékl do plavek, ale nesundal je

René a Radek se otužují. Radek prý zadek neukáže... Foto: Instagram R. Vrábela

Radek Stöber z reality show Svatba na první pohled se společně s Reném ze stejného pořadu pustil do otužování v ledové Vltavě. Ač se prý otužuje delší dobu, do vody se venku letos ponořil poprvé. Za sebou má jen ledové sprchy. A René, který je zvyklý se na zahradě nořit do kádě s ledem, ho prý ani nemusel přemlouvat.

„O otužování se snažím od patnácti let doma, dávám si studené sprchy a pak chodím, pokud to jde, do sauny. Takže mi jen René napsal, jestli jdu, a já hned, že jo,“ řekl Super.cz Radek. Ten je rád, že v nelehké době koronavirové posiluje svou imunitu.

Radek a René se otužovali

archiv R. Vrábela

„Dělám to pro svoje zdraví, aby mě žádný covid či chřipka neohrozily. A určitě každému mohu jen doporučit. Hlavně začít pomalu a přidávat si,“ radil Radek, jenž se pochlubil, že se v otužování zlepšuje krůček po krůčku.

„Když vlezu do vody, je to síla, ale už si pomalu zvykám, posledně jsem už vydržel přes dvě minuty, a chci to stále posouvat,“ má jasno Radek, jenž ale fanynkám po vzoru Reného holý zadek neukázal.

„Já zadek ukazovat veřejně nechci, stydím se, ale taky mám vypracovaný zadek,“ smál se. „A hlavně René zadek ukázal na naše vyhecování,“ práskl Radek, který ve Svatbě na první pohled dostal košem od nevěsty Simony.

Ale to už mu dávno nevadí. Našel si totiž novou lásku, se kterou ho seznámil kamarád, a právě ta ho doprovází i na otužování „S přítelkyní je nám skvěle, věřím, že by to konečně mohla být ta pravá, už aby nás svobodně pustili, kam budeme chtít,“ těší se na případné společné dovolené. ■