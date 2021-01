Lily Allen promluvila o období, kdy “opustila“ dcery a propadla drogám a alkoholu: Doufám, že nedopadnou jako já

Lily Allen Profimedia.cz

V roce 2014 se Allen a její tehdejší manžel Sam Cooper potýkali s finanční krizí a Lily musela odjet na světové turné. Odloučení od dcer jí nedělalo vůbec dobře a zpěvačka propadla drogám a alkoholu.

„Vdala jsem se, když mi bylo 24 a měla dítě, které zemřelo, tento měsíc to bude 10 let,“ zavzpomínala na další tragickou životní událost v podcastu The Recovery.

„Pak jsem porodila dvě další děti, ale půl roku po narození mé nejmladší, nám začali docházet peníze a musela jsem zase na cesty. Vážila jsem 89 kilo a vůbec si nepřipadala jako popová hvězda,“ uvedla s tím, že na turné nebyla připravená ani psychicky ani fyzicky.

„Cítila jsem se provinile, že jsem opustila děti takhle malé i kvůli tomu, jak jsem se chovala.“ Lily se o svých eskapádách během turné rozepsala i ve své biografii. Kromě depresí a závislostí také přiznala, že si platila prostitutky.

Dnes je však čistá, pravidelně navštěvuje skupinové terapie a s dcerami má skvělý vztah. „Vyzvedávám je a vozím do školy, kdykoliv můžu, vařím jim večeře a ony za mnou chodí se vším, co je trápí. To je pro mě nejdůležitější. Jsou to sebevědomé holčičky a nemyslím si, že by někdy mohly mít problém s drogami, jako jsem měla já.“

Překonání závislostí ji ostatně spojuje i se současným manželem. „Je čistý už 20 let. Nedávno jsme zrovna přemýšleli, co si tak počneme do budoucna s našimi životy,“ dodala na závěr. ■