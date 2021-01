Zdrceného manžela Evy Jurinové (✝67) rozhořčily nepravdy o smrti jeho ženy: Pořád mám právo ji chránit

Václav Jurina se stále nemůže vyrovnat se ztrátou milované manželky. Michaela Feuereislová

„Píše se o utajené smrti a pohřbu. Tohle bylo poslední přání mé ženy, aby kolem toho nebyly mediální tanečky. Co se týká termínu pohřbu, nezveřejnil jsem ho právě proto, aby tam nebyli novináři. Udělal jsem dobře, protože jsem chtěl uchránit všechny příbuzné a blízké. Bylo to na Olšanech a bylo to takhle pozdě, protože to byl nejbližší možný termín, který jsme v souvislosti s covidem dostali,“ řekl Super.cz Václav Jurina.

Eva Jurinová zemřela ve věku 67 let.

„Četl jsem někde další lži a nesmysly, že na pohřbu byli údajně jen tři lidé. Na pohřbu bylo patnáct lidí, maximální povolený počet. Kdyby nebylo koronaviru, bylo by tam třeba 500 lidí. Rozloučení jen v kruhu nejbližších bylo posledním přáním mé ženy a já ho respektoval,“ říká zarmoucený vdovec, kterého rozhořčily také titulky o nemoci jeho ženy.

„Nikdo nemá právo psát o diagnózách, které jim nikdo nepotvrdil. Stejně tak se uvádí, že ležela na Bulovce, další nesmysl,“ zlobí se manžel moderátorky.

Někteří měli za to, že Eva Jurinová bojuje s rakovinou, protože byla na pár společenských akcích viděna v paruce. „Že nosila paruku? Víte, jak to ženy někdy mají, šla třeba na akci a nestihla si předtím umýt hlavu, tak si dala paruku. Přece lidi neumírají jen na koronavirus a rakovinu. Odešla náhle a nečekaně,“ říká Jurina a jedním dechem se slzami na krajíčku dodává: „Nikde nebudu říkat diagnózu, na kterou manželka odešla z tohoto světa. Pořád mám právo ji chránit.“

Přátelé, kolegové a studenti Evy Jurinové se od včerejšího dne podělili o několik krásných vzpomínek. O známé moderátorce hovoří jako o velké profesionálce, pravé dámě a pozitivní duši. Se stejnou láskou na ni bude vzpomínat i její muž, se kterým byli v manželství krásných 31 let.

„Byla to báječná osoba, bezkonfliktní, inteligentní, absolutní profesionálka ve svém oboru. Byl to ten nejférovější člověk na světě. Mám na ni ty nejkrásnější vzpomínky a nikdy mi nezmizí ze srdce, nikdy,“ dodal na konci zarmoucený Václav Jurina. ■