V soukromí by vás nestárnoucí dáma z Kalendária překvapila: Ráda chodím v roztrhaném triku a džínách, říká Saskia Burešová

Saskia Burešová Foto: Super.cz/Profimedia.cz

„Já jsem u svého syna vůbec o pubertě nevěděla, on ji snad neměl a ty dvě vnučky jsou také úžasné. Rozumíme si a jsme šťastné, když spolu odjedeme v létě třeba na tři týdny na chalupu. Vaříme spolu, chodíme na procházky nebo se koupat a je to úžasné,“ prozradila nám Saskia.

Obě vnučky si vybraly zajímavé studijní obory a chtějí pomáhat lidem. „Ta mladší se chce věnovat zdravotnictví, což je prima. Starší je na gymnáziu a zajímá se o psychologii. Jsou empatické obě,“ pyšní se hrdá babička.

Nikdo jí nevěří, že pro svůj vzhled nic nedělá

Na to, že je Saskia v důchodovém věku a je dvojnásobnou babičkou, vypadá neuvěřitelně a dopisy od obdivovatelů jí nepřestávají chodit ani po letech. Přitom recept, jak si udržet i po sedmdesátce mladistvý vzhled, nemá.

„Já už se osypávám, když se mě někdo zeptá, co pro to dělám,“ rozesmála se. „Nikdo mi nevěří, že nedělám nic, nedávám si ani pleťové masky. Od té doby, co už nemám svůj salon, nechodím ani na kosmetiku. I když jsem měla svůj vlastní kosmetický salon, tak abych nezabírala místo zákaznicím, šla jsem na kosmetiku jednou za uherský rok. Není to otázka zkrášlujících prostředků, jde o genetiku, jak jste vnitřně naladění, co vyzařujete, to je podstatné,“ vysvětluje rudovlasá moderátorka.

Může se zdát, že je pro ni vzhled důležitý za každé situace, ale není tomu tak. „Já jsem tak ráda, když jsem na chatě v roztrhaném triku a v džínách a mám pohodu. Jsem tam takový přírodní živel,“ směje se. V nouzovém stavu jí přestal chybět i kadeřník, což je jediný zkrášlovací salon, který navštěvovala. Svou rudou kštici se naučila barvit sama a od maskérek z televize dostává na svůj účes komplimenty.

Chybí jí společnost

Co jí ale chybí moc, jsou kamarádky a kolegyně, se kterými je nyní v kontaktu pouze telefonicky. „Dřív jsme si s děvčaty mohly zajít na výstavu, na kávu, do divadla, bylo to strašně prima. S Marií Tomsovou jsme se také setkávaly, zašly třeba na oběd. Nebo chodím do butiku Hana, který mě obléká na natáčení, chodí tam celá řada celebrit, takže tam vždy probereme život a je to nádherné. Ale i to je zavřené, zbývá mi jen ten telefon,“ smutní moderátorka.

Od diváků chodí prosby o fotku i intimní dopisy

Na svou zlatou éru televizní hlasatelky vzpomíná s radostí dodnes. Na Silvestra v roce 1992 například rozdělila před milióny diváků republiku. Do televize jí chodilo nespočet dopisů od zamilovaných obdivovatelů a díky za její práci.

„Byly jsme pro diváky takové vrby, oni si nás trochu přivlastňovali, že jsme jejich, takoví průvodci jejich večerem. Nevím, kde získávají informace a kontakty, ale strašně se mi líbí, že mi dodnes píší k narozeninám či posílají krásná přání k Vánocům. Prosby o fotku s autogramem tu budou stále, ale moc mě těší, že dostávám i takové ty intimnější, osobní dopisy,“ raduje se Saskia Burešová. ■