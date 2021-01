Do letadla v roušce můžeme a na koncert ne? Houslový virtuos Jaroslav Svěcený nechápe vládní opatření

Jaroslav Svěcený Super.cz

"V létě, kdy se to rozvolnilo, jsem si zahrál všechny naplánované festivaly. Do zahraničí jsem se dostal naposledy 9. března, kdy jsem letěl z Peru a Ekvádoru a vrátil se domů přes Paříž v den, kdy se zakázalo létat. Od té doby jsem na zahraničních zájezdech nehrál, ale vzal jsem rád zavděk i Českem, kdy jsem měl poslední koncert 8. října," vypočítal po Super.cz.

Pustil se i do rozboru opatření. "Je velký rozdíl, když lítáme letadlem, máme roušky, na palubě je nás 150 až 370, letíme minimálně 9 hodin do Zanzibaru, a to můžeme, ale na dvouhodinový koncert klasické hudby, který je pro 150 až 200 lidí a je zcela jasně prokázané, že sál je odvětraný, jít v rouškách nemůžeme. Někde v dánském státě se stala chyba," parafrázoval citát z Hamleta.

V prosinci měl Svěcený ve velkém slavit jubileum, šedesátiny. "Slavit je budu v roce 2021. Hlavní koncert ve Smetanově síni mám přesunutý na 11. června. Měl jsem aspoň narozeninové okénko po vzoru restaurací. Místo vydávání jídla jsem rozdával kulturu. Lidé si mohli nechat podepsat, co chtěli, byli jsme v kontaktu, dodržovaly se rozestupy. Nakonec se sešlo během osmi hodin skoro pět set lidí," prozradil.

Zajímalo nás samozřejmě i to, jak se Svěcenému daří v soukromém životě. "Funguju, dal jsem se do kupy, jsem sám, ale do budoucna určitě sám zůstat neplánuju. Trošku se teď potřebuju pracovně rozeběhnout, vyšla mi i nová deska Way of Life a doufám, že si začnu plnit i další sny a budu v pohodě. Snažím se držet si váhu, posiluju, mám úžasnou trenérku, svědčí mi to a cítím se dobře," svěřil.

Svěcený pořádá pro svoje fanoušky i online koncerty. Další z nich s názvem Ve znamení tanga v produkci Moniky Trávníčkové proběhne 23. ledna od 19 hodin z Míčovny Pražského Hradu. ■