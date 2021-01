Těhotná hvězda (✝36) internetu zemřela těsně před Vánoci: Rodina prozradila příčinu její smrti

Emily s manželem Josephem se těšili na páté dítě. Foto: Instagram Emily Mitchell

„Před několika dny jsme se dozvěděli, že za její smrt mohla plicní embolie,“ uvedl její manžel Joseph v prohlášení. „Je těžké to přijmout, ale mohlo se to stát. Jsme si jisti, že zdravotníci udělali pro její záchranu vše, co bylo v jejich silách, a jsme přesvědčeni, že byl prostě její čas. Pán si ji zavolal k sobě,“ uvedl hluboce věřící Mitchell a poděkoval sledujícím za podporu.

Emily, která se jako bloggerka a influencerka věnovala převážně tématu rodičovství, byla maminkou na plný úvazek. Své čtyři ratolesti učila doma a v listopadu oznámila, že čeká páté dítě, syna Joeyho.

Zkolabovala tři dny před Vánoci při snídani. Byla v 16. týdnu těhotenství a chystala se na svůj pátý porod císařským řezem. To bylo také jedno z témat, které na sociální síti v poslední době řešila. ■