Dej si cígo, teď už můžeš. Trampové se sjeli na rozloučení s legendou české country hudby Tonym Linhartem

Poslední rozloučení s Tonym Linhartem Super.cz

Nechyběla zpěvačka a Tonyho kolegyně z kapely Pacifik Helena Maršálková nebo někdejší moderátor Standa Berkovec.

Obřadní síň zaplnily květiny a věnce se vzkazy od kamarádů. „A dej si cígo, teď už můžeš. Děkuji moc,“ stojí na věnci od moderátora Honzy Macouna.

Na kolegu a přítele zavzpomínala také country zpěvačka známá z kapel Eminence, Tonic nebo Schovanky Hana Lounová. „Tony Linhart byl naprosto fenomenální hudebník, co se týkalo nápadů textových i melodických,“ řekla Super.cz.

Lounová se s Linhartem seznámila díky Wabimu Ryvolovi v době, kdy byla členkou Schovanek. „Připravovaly jsme CD v češtině (ta předtím byla v angličtině, vzhledem k tomu, že se jezdilo převážně do zahraničí). Tenkrát mi Wabi otextoval Leaving On A Jet Plane a In The Ghetto. Wabi byl tenkrát stále na vandru hluboko v lesích. A tak mi vzkázal, že když budu potřebovat nějakou úpravu, tak ať jdu za Tonym. No, a tak se stalo,“ vypráví.

„Tony se hodně podílel na úpravě obou textů, až jsem se ho musela zeptat, jak to uděláme s autorstvím? Tony řekl, že nápad byl Wabiho, že jsou kamarádi a že pro něj je vlastně čest podílet se na spolupráci. Tak se zrodil můj největší hit, píseň Čekej na můj Jumbo Jet, na jehož konečné podobě má Tony velký podíl. Od toho se odvinula naše další spolupráce, kdy mi napsal celou řadu písní a textů, které se vyskytují na mých dalších CD,“ uvedla.

Zemřel Milda Totter

Jen den před Linhartem, 7. ledna, zemřel také další hudebník, harmonikář a člen Kamarádů táborových ohňů Milda Totter.

„S Mildou Toterem jsem spolupracovala hlavně jako se studiovým hráčem. V tomto ohledu to byl skvělý muzikant,“ vzpomínala Lounová.

„Jako parťák do kapely to nebylo pokaždé úplně ideální, protože nad ním vládl démon alkoholu, a to se potom hůře ovládal. Ale i ve chvílích, kdy byl společensky jaksi více unavený, tak zahrál tak, že si lidé sedli na zadek. To ale není nic neobvyklého, dá se to u hudebních géniů očekávat,“ dodala známá česká country zpěvačka. ■