Práci mluvčí Karla Gotta zvládala i díky ní. Aneta Stolzová dojemně zavzpomínala na Evu Jurinovou (✝67), kterou znala 20 let

Aneta Stolzová Foto: Lenka Hatašová

Stolzová se s Jurinovou léta přátelila a její úmrtí ji velmi zasáhlo. „Odchod Evičky je pro mě nepopsatelnou ztrátou. Letos v lednu by to bylo dvacet let, co se známe a pojilo nás velké, rodinné přátelství. Seznámily jsme se, když jsem pracovala jako reportérka pořadu Občanské judo v TV Nova a Eva mě učila rétoriku a moderování,“ řekla Super.cz Aneta Stolzová.

A právě Jurinová ji přivedla i k dráze tiskové mluvčí. „Byla to ona, kdo mě v roce 2004 doporučil jako tiskovou mluvčí na ministerstvo zdravotnictví, a byla to ona, kdo mě vlastně v mé profesní dráze posouval neustále kupředu. Vše, co jsem jako tisková mluvčí Karla Gotta uměla, jsem se naučila díky ní. Moc mi už teď chybí,“ dodala smutně Stolzová, která se nadále stará o mediální aktivity rodiny Gottových a nově působí také jako vedoucí PR v nakladatelství Albatros Media. ■