Byla v přímém kontaktu s nakaženou osobou, ale covid se jí vyhnul. Chci žít ve světě jako dřív, říká Markéta Mayerová

Nemoc se jí zatím naštěstí vyhýbá. Michaela Feuereislová

Mayerová nepatří do skupiny lidí, kteří by chtěli mít nemoc za sebou a tím pádem mít na čas vytvořenou imunitu. „Vzhledem k tomu, že to vypadá jako neveselý parťák pro organismus, jsem vděčná za to, že jsem zdravá. Je dobré se nenakazit,“ říká bývalá hvězda Novy.

Stejně jako ostatní lidi, i ona pociťuje dopady pandemie. „Zasáhlo mě to asi jako všechny ostatní. Nechci žít v tomto zdánlivě novém světě, nechci se bát o své nejbližší. Je mi líto všech omezení. Chci žít ve světě jako dřív,“ přeje si Mayerová a zároveň s nadsázkou přemýšlí o tom, proč k této situaci došlo: „Asi jsme jako civilizace zlobili.“ ■