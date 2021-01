Drsná obvinění Zuzy Belohorcové z konspirace a šíření strachu kvůli očkování. Jak moderátorka reagovala?

Do Zuzany Belohorcové se pustili fanoušci. Foto: archiv Z. Belohorcové

„I když je pro vás informace o úmrtí tohoto odborníka nepodstatná, pro nás to byl důležitý člověk, který pomohl na svět synovi Nevinkovi. Před rokem jsme se viděli naposledy a vzpomínali na chvíle po mém těžkém porodu,“ napsala na internetu Belohorcová. „Bohužel přišla pandemie covidu a všechno je jinak. Byl to zdravý muž. A podobně jako jiní lékaři z první linie i on podstoupil očkování vakcínou na covid-19 (na kterou celý svět tak spoléhá). Pravděpodobně, i když to ještě není s jistotou potvrzeno, se mu to stalo osudným,“ dodala.

Právě údajná příčina smrti vyvolala u lidí vlnu negativních zpráv. „Paní Belohorcová, prosím, nejprve si ověřte fakta. Chápeme, že je to smutná událost, ale nesnažte se z toho obvinit to, co miliónům lidí zachrání život," napsala sledující Paula. „Že vám není hloupé to takto napsat. Ještě ani samotní lékaři, kteří udělali pitvu, ani vyšetřovatelé, si nedovolí u tak citlivého tématu dělat závěr. Zbytečně tu živíte konspirátory,“ rozčilila se jiná followerka.

Co na to řekla samotná Belohorcová?

„Reakce lidí mě zklamala. Zároveň mě to ale nepřekvapilo, protože jsem na takové věci v Česku a na Slovensku zvyklá,“ řekla Super.cz s nadhledem v hlase moderátorka a jedním dechem dodala: „Jsem tam, kde jsem. Miluji se vracet na svou rodnou hroudu, ale zároveň je mi líto, že u nás stále panuje nevraživost.“

Moderátorka, která žila v minulosti ve Spojených státech, odkud se přestěhovala na jih Španělska, prý neměla za cíl nikomu ublížit ani posílit konspirační teorie o nebezpečí očkování, jak ji někteří obvinili.

Zuza Belohorcová se stala terčem negativních reakcí.

„Překvapilo mě, že si spousta lidí myslelo, že je to falešná informace a že ten člověk vůbec neexistuje. Mým cílem bylo poděkovat panu porodníkovi. Vůbec jsem to nezamýšlela jako propagandu proti očkování. Rozhodně nebylo mým cílem nabádat lidi, aby se nešli očkovat,“ kroutí hlavou Zuza.

Neměla prý zapotřebí si vymýšlet příčinu smrti synova porodníka, vycházela z informací poskytnutých rodinou. „Status napsala jeho manželka, nebyly to výmysly, ale skutečnost, jak jeho odchod popsala jeho rodina. Každopádně je tohoto člověka škoda a jeho odchod mě velmi mrzí,“ dodává Zuzana Belohorcová. ■