Své výdaje musela kvůli covidu uskromnit: Čím se Yvetta Blanarovičová nyní živí, když nemůže hrát?

Yvetta Blanarovičová Michaela Feuereislová

Herečka a zpěvačka se nyní pro Super.cz rozpovídala o tom, jak těžké období, kdy je pracovních příležitostí v jejím oboru pomálu, zvládá. „Tušila jsem, že to nebude krátká pauza, tak jsem se snažila dodržovat v době úplné stopky nějaký denní režim, ale ono to je pro člověka, který byl zvyklý pracovat 30 dnů v měsíci, fakt změna. Nechci si však stěžovat,“ svěřila se Super.cz Yvetta.

„Pořád jsem měla a mám práci, nebo jsem si ji vyrobila. Musela jsem akorát změnit ekonomiku výdajů,“ svěřila se Blanarovičová s tím, že začala víc šetřit. „Natáčela jsem seriál Ulice, nějaké pořady v televizi, dabingy, maluji obrazy, stříhám videa, hodně píšu a začala jsem dávat soukromé hodiny herectví, zpěvu, jevištní řeči a připravuji svěřence na castingy a talentové zkoušky. Baví mne to. Jakýmkoli způsobem zaměstnat hlavu, aby se nezastavil rozum,“ prozradila herečka, která se nyní nejvíce věnuje soukromým hodinám, které poskytuje, ale také své nadaci La Sophia. Vedle toho doufá, že se již brzy vrátí opět a jeviště.

„Zatím je všechno, i to, co bylo jisté, odložené, myslím, že se vše rozjede v dubnu. Takže termíny jsou posunuté, představení muzikálů Kvítek Mandragory, Angelika, činohra Vysoká hra, moderátorská práce, koncerty, akce. Věřím, že se vše brzy dostane do normálu. To mne drží nad vodou,“ dodala závěrem herečka. ■