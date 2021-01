Zbyněk Merunka truchlí nad ztrátou kolegyně Evy Jurinové (✝67): Na podzim mi říkala, že jí není dobře, vzpomíná

Zbyněk Merunka a Eva Jurinová byla nerozlučná dvojice Televizních novin. Foto: Jan Kroupa / CNC / Profimedia

„Vzpomínám si, že jsme se bavili o obyčejných věcech, o tom, že je škoda, že spolu nemůžeme zajít na kávu, když je všechno zavřené. Říkala mi: Není mi nějak dobře. A já na to, aby to snad nebyl covid. Odpověděla, že covid to není. Bylo ale znát, že se o tom už dál nechce vůbec bavit. Muselo jí být tehdy už hodně špatně. Teď je mi jasné, že to byla ta nejhorší nemoc,“ řekl Super.cz smutný Zbyněk Merunka

Zemřela Eva Jurinová

Super.cz

Zavzpomínal také na jejich první setkání na Nově. Eva Jurinová mu byla poprvé představena v newsroomu jako jeho nová kolegyně místo tehdejší moderátorky Stanislavy Wanatowiczové. Zbyněk Merunka říká, že s Evou Jurinovou to od té doby bylo skvělé partnerství.

„Eva byla spolehlivá, profesionálka, naprosto jsme si rozuměli, což je v televizním zpravodajství, kde se moderuje ve dvou, důležité. Jakmile tam ta chemie a soulad není, tak to nejen odborník, ale každý divák, i ta babička ze Šumavy, pozná. Ti dva na obrazovce k sobě musí ladit, nesmí se povyšovat jeden nad druhého, nesmí se stát, že chce jeden číst tuhle zprávu a druhý taky, nebo že se neshodnou. Za těch 6 let s Evou na Nově bylo znát, že si rozumíme, a že se nejen respektujeme, ale že se máme rádi,“ vzpomíná moderátor.

Kromě kolegů byli i dobrými kamarády. Trávili spolu mnoho času i mimo obrazovku, když na různých akcích navštěvovali diváky po České republice.

„Já jsem jejímu manželovi Václavovi říkal: Vašku, my jsme s Evou už jako manželé. On se nezlobil a říkal vždycky: Jasně, v pořádku, to tak musí být,“ říká s úsměvem Zbyněk Merunka a dodává: „Budu na ni vzpomínat do konce svého života jen v tom nejlepším.“ ■