Hvězdy zlaté éry Novy šokovala smrt Evy Jurinové (✝67). Skvělá moderátorka, kolegyně a moudrá ženská, vzpomínají

Podle kolegů byla Eva Jurinová milý a laskavý člověk. Profimedia.cz

„Ach, jo. S Evou jsme si vždycky dobře rozuměli. Byla to skvělá ženská a ta zpráva mě moc mrzí. Vždycky, když jsme spolu mluvili, tak byla nesmírně přívětivá, moudrá a chytrá. Klidná a bezvadná žena. To mě moc mrzí,“ řekl Super.cz Slávek Boura a dále smutným hlasem dodal: „Zapálím za ni velkou svíčku.“

Zemřela Eva Jurinová

Jeho kolegyně a bývalá manželka Markéta Mayerová se smutnou zprávu dozvěděla právě od nás.

„To jste mě zaskočil. To vůbec nevím. Je mi to moc líto. Evu jsem neviděla spoustu let. V dobách, kdy jsme se vídaly, byla vždycky pozitivní, milá a dobře naladěná. O to smutnější je pro mě tato zpráva,“ uvedla bývalá kolegyně z televize a jedním dechem dodala: „Je těžké k tomu něco říct a je mi to líto.“

Na Jurinovou zavzpomínala také její dlouholetá kolegyně Zuzana Bubílková, se kterou pracovala ve zpravodajství. „Šokovalo mě to,“ uvedla smutně Bubílková, která ale měla tušení, že se s kolegyní a kamarádkou něco děje.

„Před rokem jsme s ní křtili cédéčko jednoho zpěváka. To tam byl i její manžel. Vůbec mě v té době nenapadlo, že v té době může bojovat s rakovinou. Je ale pravda, že když se mi poslední dobou neozývala, měla jsem zlé tušení,“ řekla Super.cz Bubílková, která kolegyni obdivovala pro její profesní i lidské vlastnosti.

„Eva byla skvělá jako moderátorka. V té době se razil trend, že moderátor nemá přebíjet svým zjevem zprávy. Nyní je to naopak. Ona měla krásnou češtinu, měla líbezný hlas. To jsem jí záviděla. Zároveň uměla stmelit kolektiv díky svému klidu. Neroznášela vášně a byla nad věcí,“ vzpomínala Bubílková.

Úmrtí někdejší kolegyně zaskočilo také moderátora Pavla Zunu, který se s Evou Jurinovou potkal hned ve svých profesních začátcích v Československé televizi.

„V době, kdy jsem začínal moderovat tehdejší Deník ČST, Eva už byla zkušená moderátorka. Já byl začínající kluk a ona se ke mně vždycky chovala moc hezky. Hodně jsem od ní odkoukal. Byla takový ten vzor, ke kterému jsme vzhlíželi,“ zavzpomínal pro Super.cz. Oba později patřili k nejpopulárnějším moderátorům Televizních novin na Nově.

Gabriela Partyšová se s Evou Jurinovu sice nestihla setkat profesně na Nově, ale velmi ji obdivuje. „S paní Jurinovou jsem se potkala ve svém životě osobně v minulosti, protože na TV Nova jsem začínala před dvaadvaceti lety. Před rokem jsem s ní mluvila po telefonu v rámci výročí Novy. Byla pro mě velkým profesionálem a vzorem,“ Super.cz řekla Gabriela Partyšová. ■