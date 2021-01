Modelka s novými trojkami se chce vdávat za o 32 let staršího přítele: Ten je stále ženatý!

Modelka Daniela Zálešáková a její o 32 let starší přítel Pepa se vzít zatím nemohou. Foto: instagram D. Zálešákové

Už je to rok a půl, co o 32 let starší partner požádal modelku Danielu Zálešákovou (21) o ruku. Ke svatbě ale stále ještě nedošlo. Ovšem není to jenom kvůli pandemickým opatřením, kvůli nimž se Daniela a Pepa nemohou vzít na vysněném exotickém ostrově.