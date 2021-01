Tahle kráska ze Zélandu si potrpí na titěrné bikiny: Vršek bez ramínek drží jen silou vůle

Georgia Fowler Profimedia.cz

Krásná brunetka předvedla své křivky v bikinách, které jsou tak drobné, že se opálí téměř všude. Novozélandská modelka ve slušivém modelu ukázala své zpevněné tělo, na kterém pracuje pravidelným cvičením.

Fowler objevili módní agenti, když jí bylo 12 let. Jen o čtyři roky později se přestěhovala za prací modelky do New Yorku, kde se později nejvíce proslavila na přehlídkách Victoria’s Secret, které chodila pravidelně od roku 2016 do roku 2018. Pro stejnou značku fotí snímky už několik let a sama přiznala, že VS byl její cíl a sen.

V minulosti fotila a chodila přehlídky pro slavné světové značky a byla jednou z hvězd přehlídky Kanyeho Westa pro jeho značku Yeezy. Jako mnoho modelek se i Georgia objevila v jednom úspěšném hudebním videoklipu. Zahrála si v klipu k písni It Ain’t Me od Seleny Gomez (28) a Kyga, která jen na Youtube nasbírala přes 191 miliónů zhlédnutí. ■