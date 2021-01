Korpulentní moderátorka popsala zkušenost s covidem. Nemoc prodělali i její rodiče. Je to nevyzpytatelné, říká

Aneta Christovová měla bezpříznakový koronavirus. Herminapress

Moderátorka Aneta Christovová také neunikla covidu. Kdyby jí ale nemoc nepotvrdil pozitivní test, vůbec by o ní netušila.

"Mám covid bez příznaků. Kdyby mi nevolali z Novy kvůli natáčení Ordinace, tak bych na to ani nepřišla. Kvůli natáčení jsem musela na testy a pozitivní výsledek byl šok," řekla Super.cz Christovová.

Se svým přítelem, mauricijským masérem Princem, žije v jedné domácnosti. Ten se zatím nenakazil. "Prince je negativní. Spíme spolu v jedné posteli, nemáme roušku, úplná pohoda," říká moderátorka.

"Jako riziková tlustoprdka bych čekala těžký průběh, ale jsem bezpříznaková," dodala se svým pověstným humorem.

Koronavirus už měli také její rodiče. Maminka měla těžký průběh. "Měla ho asi měsíc, bylo to hodně vážné. Osmdesátiletý otec to dal naopak s minimálními příznaky. Je to nevyzpytatelné," dodala Christovová. ■