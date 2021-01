Šílený bratr Jitky Čvančarové v nové kriminálce Hlava Medúzy: Ani nevím, kolikrát jsem kaskadérovi mlátil hlavou o sklo

Karel Heřmánek ml. o roli psychopata v nové kriminálce Hlava medúzy Super.cz

"I moje maminka mi volala, že jsem masový vrah. Špatně to snášela i babička," prozradil Super.cz Heřmánek, že dámy v rodině jen těžko vydýchávaly jeho scény, kdy na záchodě u benzínky jednoho muže téměř umlátil, dalšího později ubodal obyčejnou tužkou. "Erik v Hlavě Medúzy má spíš takovou impulzivní poruchu, kdy nedokáže ovládat svoji agresi. Ale je to vždycky při tom, když někdo sáhne na jeho rodinu," vysvětluje pohnutky své postavy Karel.

Karel Heřmánek ml. - Hlava Medúzy

Česká televize

Popsal nám i to, jak natáčení probíhalo. "Pokud jde o toho kaskadéra, kterého jsem mlátil na záchodě, tak toho jsem hrozně litoval, protože nám furt nechtělo zrcadlo, do kterého jsem mu narážel hlavou, rupnout. Ani nevím, kolikrát jsem mu tou hlavou mlátil, musela se měnit tři zrcadla, než to bylo to pravé. Pak mu asi dost zvonilo v hlavě," popisoval.

"Scéna ubodání tužkou vznikla až na place. Řekli jsme si, že to chceme udělat opravdu brutálně. Pak Filip Renč (55) řekl, že použijeme tu tužku, a šli jsme do toho. Jednou jsem taky zabral trochu víc, ale pan Schwarz si naštěstí nestěžoval," doplnil herec, který si prý natáčení kriminálky a akčních scén užíval, jak popisuje v našem videu. ■