Hvězda Kalendária Saskia Burešová prožila Vánoce online: Poprvé v životě byli s manželem sami

Saskia Burešová s manželem Petrem Obdržálkem Profimedia.cz

„Už je to lepší, žádné teploty nemám, myslím si, že to korona není, nastydla jsem. Jsme v televizi pravidelně testovaní, takže by to ani nebylo možné. Momentálně jsem zalezlá doma,“ řekla nám moderátorka.

Díky tomu, že pořad Kalendárium stihli v létě, kdy je za normálních okolností prázdninová pauza, předtočit, nedošlo k pozastavení pravidelné relace a díly na sebe navazují, z čehož se moderátorka těší. A jako nezdolná optimistka si umí najít něco pozitivního i na současné situaci.

„Teď mám pár dní volna, tak léčím chřipku, ale konečně se mohu věnovat svému koníčku, což je četba, mám tu spoustu knižních restů. Dávám trochu do pořádku i svou domácnost, na kterou jsem neměla tolik času. Trošku jsem ji zanedbávala. Teď mám krásně čisto, všechno vyladěné, domácnost jako z cukru,“ raduje se šarmantní moderátorka, která za normálních okolností odpočinek nezná, je stále v pohybu.

„Neumím odpočívat, i když léčím nachlazení, tak neležím. To by mi muselo být opravdu špatně. Naštěstí nemám teploty. Pořád při tom něco dělám. Musím se starat o rodinu, o manžela,“ říká.

Koronavirus se jí dotkl nejen po pracovní stránce, ale i v soukromí. Letošní Vánoce byly jiné než ty předešlé, nemohla se vidět se svým jediným synem, snachou, ani dvěma vnučkami (14 a 16 let).

„Poprvé v životě jsme byli s manželem sami. Prožívali jsme Vánoce přes Skype, ukazovali jsme si pyžámka a stromky a připíjeli jsme si přes obrazovku. Ještě že existuje ta technika. Strašně se báli, aby nás nenakazili, abychom mohli pracovat,“ vysvětlila. Běžně u nich bývají Vánoce mnohem veselejší.

„Každé Vánoce trávíme dohromady a je to to nejhezčí, když se překvapujeme dárky. Snacha dělá salát, já zase polévku a s holkami obalujeme kapra. Druhý den nás zase oni pozvou na oběd, což je perfektní, že nemusím vařit. O to všechno jsme byli letos ochuzeni. Technika není můj oblíbenec, ale letos jsem to opravdu vychvalovala. Nebýt techniky, tak se ani moc nevidíme,“ dodala Saskia Burešová. ■