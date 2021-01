Nečekejte na zázraky a zatočte s kily navíc zdravě a dlouhodobě pomocí vhodné stravy

Hubnutí není věda aneb živiny a kalorický deficit

Časté diety a pokusy o snížení hmotnosti trápí mnoho žen i mužů. Přestože hubnutí není žádná věda, většina z nás dělá často chyby, které si ani neuvědomuje a tělo na ně reaguje jojo efektem. „Hladovění není rozhodně správnou cestou za štíhlejší postavou. Bezmyšlenkovité snížení potravy vede ke snížení hodnoty bazálního metabolismu (BMR) a také může docházet ke snížení množství svalové hmoty. BMR si naopak zvýšíte pohybem a nárůstem svaloviny,“ vysvětluje Mgr. Kateřina Šimková, výživová specialistka Zdravestravovani.cz. Klíč k vytoužené postavě je jednoduchý. Je to kombinace pravidelného a zdravého jídelníčku v optimální energetické hodnotě a zdravého pohybu. Pokud chcete snižovat svou tělesnou hmotnost, musíte dostat vaše tělo do energetického deficitu. Důležitá je zásada pravidelnosti, pestrosti a vyváženosti jídelníčku. Ideální je rozdělit jídlo do pěti porcí denně a hlídat si příjem bílkovin, sacharidů a tuků.