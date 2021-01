Odpovědi přímo od zpěvačky a jejích trenérů: Tady je tajemství sexy postavy Jennifer Lopez!

Jennifer Lopez Profimedia.cz

Denní příjem Jennifer Lopez je něco kolem 1 400 kcal a samozřejmostí je pravidelné cvičení a dostatečný spánek. Zároveň naprosté vynechání kofeinu a alkoholu.

Trenérka hvězd Tracy Anderson prozradila o jejím jídelníčku více: „Chci, aby byl její jídelníček prostý a čistý. Potřebuje energii na všechno, co dělá, a proto je vše organické, dobře promyšlené s dostatečným množstvím kvalitních bílkovin a potravin bohatých na živiny. Všechno musí být čerstvé.“

K snídani volí Lopez většinou smoothie s ovocem a obědy vynechává. Co se týče večeří, má ráda grilovaná kuřecí prsa a zeleninové přílohy. Během dne ovšem nezapomíná na svačiny.

„Stále s sebou nosím ovoce a zeleninu, která mi dodá energii mezi jídly,“ uvedla Jennifer a dodala, že má samozřejmě dny, kdy dietu poruší. „Všichni jsme lidé a myslím, že bychom se neměli trestat za malou chybu, nebo když si dáme jednou za čas bramborové lupínky. Každý si občas chceme dát sušenku, kousek dortu nebo smažené kuře.“

Co je ale zásadní, je pohyb. „Jsem na 100 % přesvědčená, že cvičení je jedna z věcí, která mě dělá šťastnou,“ uvedla Jennifer v roce 2016 pro Hello! Magazín. „Tanec byl vždy nedílnou součástí mého života a najít si čas na to hýbat se a dělat něco pro své tělo, je klíč k mému šťastnému životu.“

Zpěvačka ráda cvičí ráno, protože je podle ní těžší se donutit později, když už je den rozběhnutý. Cvičí třikrát až čtyřikrát týdně. „Když jsem v New Yorku, cvičím s Davidem Kirschem, a když v L. A., tak s Tracy Anderson. Ráda kombinuji to, co mi oba předávají. Každý z nich má naprosto jiný přístup a mě baví to střídat.“

„Když pracuji s Jennifer, vždy pracujeme na celém jejím těle. Má ráda intenzivní tréninky a rozmanitost,“ uvedl před časem Kirsch: „Je to často kruhový trénink, kde jsou výpady, dřepy, trocha kickboxu a pro břišní svaly používáme stabilizační míčky.“

Zpěvačka samozřejmě potřebuje i dostačující odpočinek a spánek nebere na lehkou váhu. „Ráda bych si pospala 9 až 10 hodin, ale to se mi nikdy nepodaří. Sedm až osm hodin je ale povinnost. Jakmile by to bylo méně, je mi divně, jsem přehnaně emotivní a neustále unavená,“ uvedla Jennifer. ■