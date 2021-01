Vaculíkova holka z filmu Láska z pasáže. Pět let po natočení filmu přišla tragicky o manžela

Táňa Kulíšková a Lukáš Vaculík ve filmu Láska z pasáže Foto: reprofoto Láska z pasáže

V 80. letech se Lukáš Vaculík (58) stal idolem většiny pubertálních slečen v Československu. Za to, že jeho popularita vyletěla do hvězdných výšin, mohla především série filmů pro mládež, které natočil s režisérem Jaroslavem Soukupem (74): Vítr v kapse (1982), Láska z pasáže (1985) a Kamarád do deště (1988).