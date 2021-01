Míša Nosková ukázala nový byt: Odstěhovala se i s dcerou za Prahu, tohle je jejich království

Míša Nosková Video: Herminapress

Stěhování proběhlo rychle. "Zjistila jsem, že mám spoustu věcí, a také jsem zjistila, že je bezva mít velký sklep, kam se všechny krámy vejdou," pochvaluje si.

Míša je pyšná hlavně na svou novou kuchyni. "Vařím hlavně Elišce, protože já jsem na dietě. Uvidím, jak dlouho to vydržím. Chci dát dolů 7 kilo, to je přesně to, co jsem přibrala. Okolí mi tvrdí, že to není vidět nebo že je to vysportované. Ale není to vysportované, je to poctivě vyžrané,“ směje se Míša.

Míša miluje sport a i nyní v době karantény se snaží hýbat. "Naposledy jsem se po tréninku nemohla tři dny ani hnout. Ale i to je způsob, jak se vrátit ke své váze," dodala Nosková. ■