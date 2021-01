Vzorňačku Charlotte ze Sexu ve městě znáte. Ale víte, jak vypadá žena, která jí propůjčila hlas?

Propůjčí Dana Černá znovu hlas krásné Charlotte ze Sexu ve městě? Foto: Super.cz/Profimedia.cz a archiv D. Černé

Když se objevila zpráva, že by se měla točit unikátní sedmá řada seriálu, bohužel bez účasti Kim Cattrall, seriálové Samanthy, zajímalo nás, jak na návrat fenoménu reagují dabérky.

„Pokud mě osloví, tak do toho půjdu,“ řekla Super.cz Lucie Juřičková, dabérka hlavní hrdinky Carrie. „Zatím jsem o tom nic neslyšela. Budu o tom přemýšlet, až to bude na pořadu dne,“ uvedla Nela Boudová (53), jež svůj hlas propůjčila Mirandě.

Také pro Danu Černou, majitelku českého hlasu Charlotte Yorkové, bylo novinkou, že by se měl seriál dočkat pokračování. „Musím se přiznat, že to slyším poprvé od vás. Držím palce, ať to dobře natočí, a ať se seriál dostane brzy k nám do dabingových studií,“ uvedla herečka. Účast by si nechtěla nechat ujít. „Určitě bych do toho ráda šla.“

Pro Černou, která mimo jiné propůjčuje hlas například herečce Umě Thurman, to byla práce na jednom z prvních seriálů. Dost se na něm naučila profesně, ale obohatilo ji to i osobně. Díky Sexu ve městě prý ztratila všechny vyjadřovací zábrany. „Téma bylo velice otevřené. A díky tomu jsem se stala otevřenější i já,“ smála se sympatická herečka.

V dnešní době dabují herci většinou své party sami a vše pak dává dohromady mistr zvuku. Před víc než dvaceti lety se při dabingu ve studiu v České televizi herečky potkávaly osobně.

V té době měly doma malé děti a často řešily rodinné otázky víc, než bylo zdrávo. „Pamatuji si, že nás pak rozdělili do dvou dvojic. Tím pádem jsem neměly tendenci řešit naše děti a podobně,“ svěřila Černá s úsměvem.

A potkávají se dabérky ještě někdy osobně? „S Nelou hraji několik představení v Činoherním klubu. Veroniku Gajerovou jsem už dávno neviděla. Lucku potkám občas v dabingu,“ dodala Dana Černá. ■