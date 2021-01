Bolesti musí potlačovat prášky. Herečka a dabérka Carrie ze Sexu ve městě Lucie Juřičková si zlomila kostrč

Lucie Juřičková Foto: Archiv TV Nova

Specifická zlomenina, která se vyznačuje obzvlášť velkou bolestivostí, se nedá léčit fixací v sádře či dlaze. „Léčí se to klidem. Zmírňují se jen bolesti medikamenty. Manžel mi pořídil speciální polštářek na sezení, což mi pomáhá,“ řekla Super.cz herečka. „Stalo se to aspoň milosrdně v tomto období klidu. To, co jsem měla domluvené, jsem mohla zrušit. Cesta autem za prací teď pro mě nepřipadá v úvahu.“

Juřičková nadále pobývá na chalupě, která se nachází mezi Karlovými Vary a Plzní a do 140 km vzdáleného pražského bytu se zatím vracet nehodlá. „Pohybuji se tady sice hůř, ale s přidržováním zdí se to dá zvládnout,“ popsala.

Členka Národního divadla doufá, že rekonvalescence bude probíhat podle plánu a ona se bude moct brzy vrátit k práci. „Měli bychom v divadle pokračovat ve zkoušení inscenace Idiot. Premiéra se sice měla konat už před prázdninami, ale kvůli aktuální situaci se vše posunulo na podzim,“ uvedla Juřičková, která bude snad zase brzy dojíždět i za prací do dabingového studia do Prahy. ■