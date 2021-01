V poslední řadě lezla Carrie ze Sexu ve městě české dabérce na nervy. Je ochotná propůjčit jí hlas v dalším pokračování?

Propůjčí znovu hlas Carrie Bradshaw? Foto: Super.cz/Profimedia.cz a archiv TV Nova

O natáčení další řady se doslechla také Lucie Juřičková, která propůjčuje hlas hlavní představitelce Carrie Bradshaw. Samozřejmě se k ní dostala informace neoficiálně přes média. Vždyť seriál se za velkou louží nezačal zatím ani natáčet.

Ptali jsme se herečky, jestli by byla ochotna v dabování postavy výstřední spisovatelky milující módu pokračovat. „Teď vážně předbíháme, ale s největší pravděpodobností bych souhlasila,“ řekla v rozhovoru pro Super.cz.

Juřičková se netají tím, že jí zejména v poslední řadě Carrie lezla na nervy. „Vadilo mi to její mrckování. Nechovala se adekvátně věku. Věřím, že teď už by to mohlo být jiné. Vždyť jí je, žábě, přes padesát. Snad už se zklidnila,“ řekla nám herečka a jedním dechem s nadšením dodala: „Sama jsem na to vážně zvědavá.“

Ani poslední dva celovečerní filmy Sex ve městě Juřičkovou nenadchly. Filmy podle ní nedosahovaly s ohledem na téma a dialogy úrovně seriálu. Další řady se ale nebojí. „Věřím, že v Americe panuje umění elegantně pokračovat v těchto typech seriálů,“ usmívá se.

A poznávají paní Lucii po hlase ještě fanoušci Sexu ve městě jako v době jeho největšího boomu? „Občas ano, ale v menší míře než dřív. I můj hlas se změnil a je přece jen o oktávu nižší,“ říká s úsměvem ve svém sametovém a sexy hlase Lucie Juřičková. ■