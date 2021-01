Šikana dcery, syn musel opustit školu! Martin Maxa promluvil o napadení důchodce a finanční krizi

Martin Maxa Michaela Feuereislová

"Bylo to šílený. Kvůli této kauze jsem přišel o partnerku Sylvu, rok jsem si neškrtl na kšeftech, měl jsem podepsanou roli do filmu za půl miliónu, to mi zrušili. Byl jsem absolutně bez peněz. A to všechno kvůli smyšlené kauze. Nic jsem neudělal, což také soud potvrdil a byl jsem zproštěn veškerých obvinění," řekl Super.cz Maxa.

Kauza se podepsala nejen na vztahu s partnerkou, ale také na dětech. "Škola syna stála sto tisíc ročně, musel z ní odejít, prostě jsem na to neměl. Dcera kvůli šikaně musela školu také změnit. Bylo to šílený. Jsem ráda, že je to za námi. Zpětně můžu říct, že by mě nikdy nenapadlo, co kvůli smyšlené kauze může přijít," dodal zpěvák. ■