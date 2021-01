Martin Maxa v březnu oslaví 60. narozeniny. Promluvil o očkování proti covidu. Nepodstoupí ho!

Martin Maxa Michaela Feuereislová

Zpěvák Martin Maxa (59) letos v březnu oslaví 60. narozeniny. Už pomalu bude patřit do rizikové skupiny, přesto je rozhodnut, že pokud to nebude povinné, očkování proti nemoci covid-19 nepodstoupí.

"Očkovat se nebudu. Nechci si nechat píchat něco, co nevím, co je," řekl Super.cz Maxa. "Mojí mámě je 88 let, před pár lety se nechala naočkovat proti chřipce a dva roky měla zdravotní problémy. Bylo to očkováním, tím jsem si jistý," vysvětluje zpěvák.

Maxa se o vakcínu zajímá, četl řadu studií. "Studiím, které jsem četl, nevěřím. Píchat si něco, co je geneticky upravené, to není nic pro mě. Zdravý rozum mi říká to neudělat," dodal Martin Maxa. ■