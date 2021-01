Krásná modelka ukázala zásnubní prsten. Svatba s moderátorem Evropy 2 bude ještě letos, známe podrobnosti

Michaela Hávová Super.cz

"Prstýnek je zlatý, přála jsem si vždycky takový, jsem moc ráda. Naznačovala jsem, jaký by to mohl být," řekla Super.cz Hávová.

Že ji partner požádá před Vánoci o ruku, nečekala. "Plánovala jsem si to jako každá holka někde v zahraničí, na speciálním místě. Tím, jaká je doba, tak to bylo úplně jiné. Petr mě požádal o ruku doma, absolutně jsem to nečekala," prozrazuje.

Míša už si fotografie různých svateb ukládá do telefonu několik let. O vysněné veselce má jasno. "Mám svatbu naplánovanou spoustu let. Mám záložky na Pinterestu, představy jsou jasné," usmívá se.

"Trošku máme problém s termínem, protože jsou už všechny plné. Vždycky jsem chtěla venkovní svatbu, stodolu, uvidíme, jaké místo bude k dispozici. Šaty jsem si vždycky přála od Sandry Markové, věřím, že vymyslíme něco krásného," dodala Hávová. ■