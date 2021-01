Očkování? Lepší si nechat píchnout svinstvo, než zemřít, říká lídr Olympiku Petr Janda. A poslal vzkaz nemocnému Štaidlovi

Petr Janda má z covidu respekt. Na očkování půjde hned, jak to bude možné. Michaela Feuereislová

„Lidstvo bylo zachráněno očkováním na všechny ty hnusný choroby, třeba pravé neštovice, záškrt, černý kašel nebo obrnu. Obrnou byli postižení tři spolužáci ve škole, vypadali, chudáci, strašně. Špatně mluvili, chodili a já z toho měl úplně příšernou hrůzu, že onemocním taky. A najednou přišla zpráva ze školy, že se budeme očkovat proti obrně, to jsem byl ve třetí nebo ve čtvrté třídě. Všechny nás proočkovali a od té doby už nikdo obrnou neonemocněl, což je úspěch. Mám to pořád v hlavě, proto pro mě očkování není otázka, to je prostě jasný,“ říká Janda.

Vakcinaci Petr bere jako naději k návratu do normálního, „předcovidového“ života. „Jakmile to bude možné, tak to bude první krok, který udělám a nechám se okamžitě naočkovat. Kdyby to bylo dneska, tak bych okamžitě šel,“ má jasno zpěvák. S covidem nedávno zemřel jeho bratr.

Vzkaz pro Láďu Štaidla

Přátele a fanoušky Ladislava Štaidla včera zastihla zpráva, že skladatel v nemocnici zápasí s koronavirem. S Jandou se znají od dětství, Petr tak příteli poslal vzkaz: „Já ho mám rád, je to můj letitý kamarád z branže, tak mu přeju, aby se z toho dostal, nic lepšího mu ani popřát nemůžu.“

„Láďu Štaidla znám zhruba od jeho 15 let, je o 3 roky mladší než já. S bráchou byli ‚Vinohraďáci‘ a byli v té partě rokenrolové mládeže, takže jsme se samozřejmě zákonitě museli potkat. Oba chodili neustále v bílé košili a byli to strašní elegáni a bydleli v krásné vile. Celý život jsme se stýkali, až teď v poslední době se už moc nestýkáme, protože se odstěhoval z Jevan,“ dodal lídr kapely Olympic.

Janda zůstává pracovně aktivní. Kapela Olympic nedávno vydala nové CD Kaťata a po klipu Nemám páru natáčí další video na píseň Pálím tvář. ■