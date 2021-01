O 20 kilo lehčí Rebel Wilson promluvila o lásce a popsala, proč se rozhodla hubnout

Rebel Wilson Profimedia.cz

„Od svých 20 do 40 jsem se vůbec neměla ráda. To je 20 let a je mi z toho smutno,“ přiznala v talk show Anthonyho Middletona Straight Talking.

„Je to složité. Nechci na velké holky působit, jakože by neměly být šťastné, když jsou plus size, protože jsem si žila dobře,“ uvedla na pravou míru herečka s tím, že jí šlo především o to zlepšit svou kondici a zdraví.

„Uvědomila jsem si, že si nedopřávám dezerty, které mají 2000 kalorií, to není o tom si něco dopřávat. Je to o tom, že se cpete toxiny, které vaše tělo nepotřebuje. Na chvilku vám to udělá radost, ale za hodinu je z toho jenom tuk a není to nic zdravého,“ vysvětlila, že byla emocionálním jedlíkem a cpala se sladkostmi hlava nehlava, když byla smutná, šťastná nebo ve stresu.

Ne všichni jsou ale z její proměny nadšení. „Někteří lidé komentují, že už to nejsem já, že už nejsem tak vtipná. Takovým říkám, ať si na*erou, kdyby takhle zhubnul muž, chtěli by mu dát Oscara, ale když je to žena, osočí vás, co si to vůbec dovolujete, nebo že to děláte kvůli chlapovi.“

Herečka je ve vztahu s podnikatelem Jacobem Buschem, kterého poznala v roce 2019. Nyní doufá, že by s ním mohla založit rodinu, a už si dokonce nechala zmrazit vajíčka, kdyby se objevily nějaké komplikace.

Hledání pana Pravého byl ale náročný proces. „Udělala jsem pokus, šla jsem na rande s každým, kdo mě pozval. Dala jsem spoustě lidí spoustu šancí a zjistila hodně sama o sobě,“ popsala proces hledání lásky.

„Uvědomila jsem si, že nevím, k čemu jsou mi všechny ty ceny a milióny dolarů, když to nemám s kým sdílet. Nejdřív nad tím nepřemýšlíte, jenom šplháte po nějakém žebříku, pak máte premiéru, kde je tisíce lidí a je to skvělé, ale potom jdete domů a jste tam sami. A to už taková sranda není,“ doplnila, co ji přimělo hledat lásku v prvé řadě. ■