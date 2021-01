Zdraví zatím utužuje tancem i alkoholem: Zpěváka Richarda Tesaříka (75) požene na očkování proti covidu manželka epidemioložka

Richard Tesařík Super.cz

Rybitví, Karviná, Jedem do Afriky. To je jen pár z neznámějších hitů kapely Yo Yo band, kterou před čtyřiceti pěti lety založili sourozenci Richard a Vladimír Tesaříkovi. Vladimír bohužel před sedmnácti lety po nešťastném pádu z kola přišel o život, Richard ale táhne muzikantskou káru dál.

"Výhledy teď nejsou nic moc, ale v rámci toho, co probíhá, se mi daří docela dobře. Koronavirus jsem zatím nekoupil, ale je to i do budoucna docela otravné," míní. Sice už je důchodce, ale jen z důchodu nežije. "Na rozdíl od jiných si nemůžu stěžovat, protože dostávám peníze z OSA a z Intergramu, učím na mezinárodní konzervatoři a v létě jsme odehráli nějaké koncerty, takže jsem něco nakosil na zimu," svěřil Super.cz Richard Tesařík (75).

Ve svém věku by měl patřit do druhé části populace, která by se mohla proti covidu-19 nechat očkovat. Chystá se na vakcinaci? "Přihlásit se můžu, jestli mě naočkují, to je jiná věc. Ale žena mě k tomu určitě přinutí, abych se naočkovat nechal. Ona je epidemioložka a mikrobioložka, takže to má takhle posichrovaný. Ona se tím živí, tedy ne někde ve státní správě, dělá pro jednu firmu," prozradil.

A jak se o své zdraví a kondici Richard stará? "Piju kořalku, víno i pivo. Běhám po schodech nahoru a dolů, doma tancuju, pustím si nějakou hudbu a tři čtvrtě hodiny džajvuju, taky cvičím s činkami abych se udržel. No a když se mi chce, vyrazím na procházku k Vltavě, protože posledních osm let bydlím v Modřanech," uzavřel. ■