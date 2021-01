Díky fotce na Super.cz ji oslovili z prestižní modelingové agentury: Dcera Jany Bernáškové bude nádherná modelka

Jana Bernášková má nádhernou dceru. Super.cz

"Byly jsme s dcerou na pohovoru, ukázat se. Ale je jí teprve čtrnáct a půl, takže jsme se domluvili, že ještě tak dva roky počkáme. Ještě potřebuje trochu vyrůst a dospět. Ale na focení ji chce někdo pořád. Focení ji i strašně baví, občas si ji s sebou beru do různých časopisů. Stydlivá není, miluje, když je středem pozornosti," svěřila Jana.

V herectví maminku ale zřejmě Justýna následovat nebude. "Není jí to tak blízké jako focení, spíš plánuje kariéru modelky, ale nesmím to říkat. Pár natáčeními si prošla jako dítě a říká, že to nemá jako já, chybí jí ten vnitřní náboj a chtění, i když jeden nebo dva dny na place ji baví," smála se Bernášková.

Toho, že by kvůli případné modelingové kariéře Justýna zanedbávala vzdělání, se Jana nebojí. "Ona je strašně zodpovědná. Má se ráda, což je dobře, a má ráda svůj život a má ráda i studium Je si vědoma, že chce něco v životě dokázat, a ví, že musí studovat. Hodně jede v jazycích, pořád řeší střední školu, i vysokou. Ale je jí čtrnáct, tak uvidíme, jaké myšlení bude mít v sedmnácti, až bude mít kluka," krčila rameny herečka. ■