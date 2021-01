V 9. měsíci těhotenství přibrala dvanáct kilogramů. Takhle krátce před porodem vypadá sexy moderátorka

Veronika Farářová Super.cz

"Začínají otoky a věci, které k těhotenství patří. Dokud to ale jde, není potřeba sedět doma a googlovat, co různě bolí, proč to tak je. Pracuju, dneska máme krásnou akci, zvládám to," řekla Super.cz Veronika.

Říká se, že holčičky berou nastávajícím maminkám krásu, Veronice se prý naopak řada věcí zlepšila. "Zlepšily se vlasy, pleť. Eliška Bučková ale zmínila, že to se změní. To mě velmi namotivovala. Že mi při kojení vlasy vypadají a špatná bude i pleť," usmívá se.

Přibrala zatím dvanáct kilogramů. "Čekala jsem to mnohem horší, že to půjde víc do obličeje," upřesnila na charitativním online bazaru České Miss Essens, kde známé tváře prodávaly své oblečení. Výtěžek poputuje nadaci Dagmar a Václava Havlových.

"Pomáhalo nám šestnáct známých tváří. I já jsem se rozhodla prodat pár svých kousků. Do prodeje jdou i šaty od sourozenců Ponerových, které vynesla Klára Vavrušková na finále České Miss," dodala Farářová. ■