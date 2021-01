Tenhle rozchod nikdo nečekal! Martina Maxu po 25 letech vztahu opustila partnerka, se kterou má dvě děti

Martin Maxa Michaela Feuereislová

Zpěvák Martin Maxa (59) je single. Přiznal, že po pětadvaceti letech se rozpadl jeho vztah s partnerkou Sylvou, se kterou má dvě děti - jednadvacetiletého syna Ivana a čtrnáctiletou dceru Emu. Zpěvák se od rodiny, která zůstala bydlet v Litvínově, odstěhoval do Roudnice nad Labem.

S partnerkou Sylvou se nikdy neukazoval, od veřejného života ji chránil. Důvodem rozchodu byla kauza v médiích před třemi lety. Zpěvák měl tehdy po vystoupení v Moravské Třebové napadnout v hotelovém pokoji ženu a důchodce. Incident vyšetřovala policie. Právě tato kauza se na vztahu se Sylvou podepsala.

"Neustála to. Byl to strašně těžký rok, kvůli kterému jsem přišel o práci, děti se dočkaly šikany, ona podle lidí z našeho malého města měla parohy. Prostě to nezvládla a vztah ukončila," řekl Super.cz Maxa.

"V bytě, ve kterém jsme bydleli, nyní žije syn Ivoš, Sylva s dcerou se odstěhovaly a zůstaly v Litvínově a já mám byt v Roudnici. Komunikujeme spolu v pohodě, s malou se vídám," dodal zpěvák. ■