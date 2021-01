10 dní mezi dobytkem dá ženě z Výměny manželek zabrat: Pravá nefalšovaná vidlačka, prohlásí o sobě

Maminka z Výměny bude z takového počtu zvířat zaskočená. Video: TV Nova

S nápadem přihlásit se do reality show Výměna manželek přišla v první rodině maminka Hanka (33). Chystá svatbu s přítelem Janem, ale často se hádají kvůli třináctiletému synovi, a proto by ráda vyzkoušela, co s nimi udělá deset dní v odloučení.