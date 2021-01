Hvězdu komedie S tebou mě baví svět prý drží v domácím vězení. Zjistili jsme, jak je na tom Jana Šulcová doopravdy

Je pravda, že je kvůli koronaviru už téměř rok izolovaná od lidí? Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a archiv České televize

„Tomu jsem se vážně musela smát. Samozřejmě to nafoukli a doma nás to velice pobavilo. Máma se má výborně. No asi stejně jako všichni v této zemi, která je postižena koronou,“ řekla Super.cz s úsměvem její dcera Róza Víznerová.

Mladší dcera hvězdy českých filmů připustila, že její maminka v současné situaci neopouští dům, ale zároveň odmítla, že by ji doma někdo držel násilím. „Vždyť ono ani není kam chodit, když je zákaz vycházení. My jen dodržujeme, co vláda nařídí,“ uvedla Róza a jedním dechem dodala: „Nákup mámě necháváme poslat kurýrem. Pokud to počasí dovolí, tak normálně chodí ven se psem, nebo užívá dům a zahradu.“

Představitelka Kateřiny Novákové z komedie století S tebou mě baví svět se osobně stýká i s blízkými. „Samozřejmě, že se u ní potkáváme jako rodina. Běžně za ní chodí kamarádky,“ mávla rukou Víznerová.

Janu Šulcovou, která na sebe naposledy výrazně upozornila výkonem ve filmu Kobry a užovky, zatím bohužel nečeká žádný pracovní projekt, s ohledem na pandemickou situaci je vše u ledu. „Já sama mám divadlo a všechno se odkládá. Tak je to se vším, čeká se, co bude. Tato situace to má všude stejné, máma v žádném seriálu nebyla, a tak ani teď nic netočí,“ pokrčila rameny Rozálie Víznerová. ■