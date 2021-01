Žádné pokleknutí ani romantika! Takhle proběhly zásnuby Alice Bendové

Alice Bendová s přítelem Michalem Herminapress

Herečka Alice Bendová (47) se bude vdávat. Po více než osmiletém vztahu ji požádal o ruku její o dvanáct let mladší partner Michal Topol . Velká romantika to ale nebyla. Zásnuby proběhly doma v obýváku u televize.

"Týden zpět jsme se bavili o svatbě a říkali jsme si, jak to je zbytečný, jak nám to takhle stačí. A on za týden přišel s prstenem," řekla Super.cz Alice.

Zásnuby jak z romantického filmu to ale rozhodně nebyly. "Seděl na sedačce jakoby nic a koukal na televizi. Hrozný je, že to bylo Slunce, seno... Žádné pokleknutí, nic takového. Vyndal krabičku a zeptal se mě, jestli si ho vezmu," prozradila se smíchem herečka.

Svatbu snoubenci plánují malou. "Bude v kruhu rodinném, nejsem na velké akce. I kvůli pandemii. Do roka a do dne by to být mělo," dodala Bendová. ■