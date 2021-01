Ondra z pohádky Nebojsa skončil v nemocnici, slovenská média spekulují o pokusu o sebevraždu

Ján Kroner Profimedia.cz

Podle webu eReport.sk se měl Kroner pokusit o sebevraždu. „Nemám vám k tomu vůbec co říct,“ řekla webu jeho bývalá manželka Adriana Kronerová. „Je hospitalizovaný v nemocnici v Trstené na psychiatrickém oddělení,“ řekl webu zdroj z policie. „Musely zasahovat záchranné složky. Bylo to vážné. Janko byl převezen do nemocnice. Naštěstí by měl být mimo ohrožení života,“ řekl deníku Nový čas dobře informovaný zdroj.

Kroner bojuje už deset let s psychickými problémy, kvůli kterým přestal hrát.

Herečtí kolegové nejsou s Kronerem už delší čas v kontaktu.

„Janko měl dost svých starostí a lidí se stranil. Nemá rád velký dav lidí kolem sebe, protože má dost co dělat sám se sebou. Víte, když si člověk zlomí ruku, to jedna věc, ale když se zlomí duše, to je nesnesitelné,“ říká herec Peter Batthyany, který s Kronerem hrával v úspěšném televizním seriálu Profesionálové. ■