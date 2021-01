Martin Chodúr a jeho o 17 let starší partnerka neměli lehké začátky. Šance jim nedávala ani vlastní rodina

Martin Chodúr s přítelkyní Ivonou Michaela Feuereislová

„Dneska to je 11 let, co jsme se poznali na večírku, a zlé jazyky (včetně mojí rodiny) nejenže nepřály, ale říkaly, že to je tak na dva měsíce, ti lepší, že na dva roky,“ napsal na svém profilu pod společnou fotku vítěz Česko Slovenské SuperStar 2009. Dnes už o jejich lásce nikdo nepochybuje, i když, jak sám zpěvák přiznal, trvalo dlouho, než se tak stalo.

"Bylo to náročné, ale nesmírně krásné období. Vlastně všichni čerstvě zamilovaní jsou tak příjemně nešťastní. Z jedné strany je příjemný pocit myslet na druhou osobu a cítit to zamilování, z druhé strany je hrozné nemoci být fyzicky spolu. Setkali jsme se na akci, kde jsem zpíval. Jen jsme si vyměnili čísla," prozradil Super.cz zpěvák

"Začali jsme se scházet a už jsme se neopustili. A všechny negativní reakce okolí, novin, či rodiny náš vtah pouze zocelily. Naše životy se zkrátka úplně změnily v momentě, co jsme na sebe poprvé pohlédli," vzpomíná Martin Chodúr.

V té době bylo pro okolí nemyslitelné, že by se vdaná Ivona, navíc žena ve vysoké řídící funkci, mohla zamilovat do mladého muzikanta. Jak Martin sám přiznal, nepamatuje na nikoho, kdo by je tehdy jakkoliv podpořil. Naštěstí se nenechali odradit nepřejícníky a láska jim vydržela doposud. Jaký má recept na šťastný vztah?

"Je důležité najít ve všem něco pozitivního a nemyslet jen na sebe. Většina nedorozumění nejen ve vztazích vzniká vlastními domněnkami. Zkrátka vztah je jako kniha. Některé stránky se nám nemusí tolik líbit, některé nám můžou připadat trochu nudné, ale naším cílem je přece přečíst je všechny," míní.

O své partnerce hovoří jen v superlativech a nejvíce si na ní váží její upřímnosti. "Za všech okolností říká, co si myslí. V dnešní době je to vzácná vlastnost. Je sama sebou a nemá potřebu snažit se někomu zalíbit, nebo podbízet. Pro mě je to ta nejzajímavější žena na světě," dodal Chodúr. ■