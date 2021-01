Po jedné sérii mohou jít klidně do důchodu: Kolik kápne hvězdám připravovaného pokračování Sexu ve městě?

Sex ve městě Foto: Profimedia/Courtesy Everett Collection

Ještě se ani nezačalo natáčet a už se mluví o tom, kolik si hlavní hvězdy Sexu ve městě odnesou z nového projektu s názvem And Just Like That, pokračování kultovního seriálu. Do desetidílné série se ve spolupráci s HBO Max pustí Sarah Jessica Parker (55) (Carrie), Cynthia Nixon (54) (Miranda) a Kristin Davis (55) (Charlotte) a za každou epizodu by si měly odnést milión dolarů (21 574 000 Kč), píše Variety.