Nejdřív si nechala zvětšit jedničky na trojky a teď chce miminko s o 32 let starším přítelem: Sexy modelka plánuje i svatbu

Daniela Zálešáková Super.cz

Je to přesně rok, co si nechala zvětšit svoje přírodní jedničky na trojky. Modelka Daniela Zálešáková , která před pár lety uspěla v soutěž krásy Taťány Makarenko, (31) je s tímto rozhodnutím spokojená. Jen jsme čekali, že už svůj nový dekolt ukáže i ve svatebních šatech. Už od předloňska je totiž zasnoubená se svým o 32 let starším přítelem Josefem.

"Protože že plánujeme svatbu v zahraničí na nějakém tropickém ostrově, tak to vzhledem k tomu všemu, co kvůli pandemii probíhá, nešlo. Úplně na to nespěcháme. Plánujeme i miminko a to bych klidně měla už předtím. Tak uvidíme, co z toho přijde dřív, ale letos už snad tu svatbu stihneme," řekla Super.cz Daniela.

Nabízí se ovšem otázka, proč tedy se silikony nepočkala raději až po porodu. "Sama jsem nad tím přemýšlela, ale domluvila jsem se s paní doktorkou, která mi říkala, že žádné potíže bych neměla mít, ani co se týče kojení, vzhledem k tomu, že mám implantáty umístěné pod svalem. A kdyby se prsa přece jen změnila, šla bych případně ještě na nějakou úpravu," vysvětlovala.

Obavy nemá ani z toho, že by její o tolik starší partner nemusel zvládat péči o malé dítě, kdyby se mu nedostávalo energie. "Energie má až až. Už vychoval tři děti a myslím, že čtvrté bez problémů zvládne. Celkově je jeho chování velmi mladistvé a zároveň je zodpovědný," vychvaluje svého Pepu. ■