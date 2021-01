Lucie Křížková předvedla tělo v plavkách: Místo u moře se doma koupe v sudu s ledovou vodou

Lucie Křížková Foto: Instagram L. Křížkové Váchové

Když moderátorka a bývalá královna krásy nemůže za koupáním do volné přírody, postačí jí i sud na zahradě. Do toho skáče sexy brunetka pravidelně a jen pár minut v ledové vodě ji nabije na celý den. S manželem sice otužováním posilují dlouhodobě svou imunitu, jejich děti Davídek a Lola se v zálibě rodičů zatím nevzhlédli.

"Děti zatím do studené vody nedostanu. Neláká je to. Otužuji je postupně tím, že doma nemáme přetopeno, teplotu udržujeme kolem 22 stupňů. Občas vyběhneme jen v tričku na chvilku před dům," svěřila se Super.cz moderátorka. "Ve sprše jim zkouším studenou vodou sprchovat alespoň nohy, ale nechci to v nich lámat. Musí si na to přijít samy. Myslím, že když to budou pravidelně vídat u nás, postupně se zapojí," dodala Lucie.

U ranního rituálu se Lucie také nechala zvěčnit a nutno říct, že v plavkách vypadá stále skvěle. Díky pravidelnému sportu má dvojnásobná maminka Davídka a Loly štíhlou figuru, kterou se rozhodně nemusí stydět ukázat. A jak vidno, svůj úsměv Lucie neztrácí ani po koupeli, kterou by si mnozí rozhodně nechali ujít. ■