Světlana Nálepková ukázala kompletní rodinu: Tyhle rozkošné kloučky má její dcera se dvěma muži

"Právě proto, že jsem na fotce s oběma kluky, říkala jsem si, že by bylo fajn, aby poznali a věděli důvod, proč se vlastně fotili. Tak jsem si řekla, že vezmu všechny, aby měli ponětí, o čem to vlastně všechno je," vysvětlovala Super.cz na křtu kalendáře, který proběhl ještě před zpřísněním restrikcí.

Pojetí fotografie si mohla herečka zvolit sama, zadání bylo: Jsme spolu. "Když mi ho řekli, bylo mi jasné spojení, že rodina je spolu. Fotili jsme se s kluky v létě, ve vizi skončení covidu a situace, která tehdy nastala, proto je fotografie, kterou fotil můj partner Václav, taková veselá," upřesnila.

Už před časem jsme se Světlany ptali, jaká je vlastně babička. Tehdy ovšem byla velmi vytíženou herečkou, takže tolik času na kluky neměla, zatímco teď má mnohem víc volna. Změnilo to něco?

"Samozřejmě je té práce méně, i když jsem jezdila učit do školy anebo učím online. Ovšem vzhledem k tomu, že žijeme v jednom domě a můžeme se vidět, kdykoli chceme, tak je to hrozně fajn. A s hlídáním se to o něco zlepšilo. Když Pepča potřebuje a řekne mi, tak si to nějak zařídím," ujistila nás. ■