Když ve škole řekla, že její předek a Božena Němcová byli milenci, nastal poprask: Tohle je praprapravnučka českého básníka

O tom, že její předek byl milencem spisovatelské ikony, věděla odmalička. Takže když ve škole probírali Boženu Němcovou a učitelka řekla, že Václav Bolemír Nebeský uvedl spisovatelku do společnosti obrozenců, nedalo jí to. "Přihlásila jsem se a řekla, že byli milenci. Nevěřila mi to, až tatínek ji musel ubezpečit, že si nevymýšlím. A pak jsem o praprapradědečkovi musela napsat referát," zavzpomínala pro Super.cz Irena Maňáková.