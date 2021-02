Málem to odnesla na zdraví. Královnu krásy museli po přehlídce rozmrazovat ve vodní lázni

Modelku museli zahřívat. Foto: Super.cz/archiv B. Rajské

Rajská ale držitelku titulu Miss Czech Republic 2019 dlouho odmítala. Před přehlídkou ale nakonec vyslyšela doporučení spolupracovnic. „Tak ať se mi přijde ukázat,“ prohlásila designérka.

Přehlídku na zámku Loučeň si užila. „Bylo to něco jiného, než na co jsme zvyklé, přece jen mi chybí kontakt s lidmi, ale já jsem si to s holkami moc užila a určitě se máte brzy na co těšit,“ říká Spergerová, která dostala možnost zahrát si na princeznu i kabaretní dračici. „V zámeckém prostředí jsem se přenesla do role princezny a zároveň jsme si zahrály i kabaretní scény.“

Denisa během přehlídky obstála a projevila svou profesionalitu. „Po pózování v prvním modelu byla v nevytápěných prostorách zámku tak zmrzlá, že ji tým Beaty Rajské zahříval nohy v zámecké koupelně v horké vodě. „V zámku byla velká zima, ale bylo o nás skvěle postaráno teplým občerstvením a horkým čajem. Po celém dlouhém dni jsem uvítala teplou vodní lázeň nohou,“ svěřila se Super.cz Spergerová, která zážitek naštěstí neodnesla na zdraví: „Pomohla mi teplá koupel, horký čaj a byla jsem v pořádku.“ ■