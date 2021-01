Na toto místo Lucie Bílá jen tak někoho nepozve: Víme, jak tráví čas na své pohádkové chalupě

Lucie Bílá si užívá sněhu před chalupou. Video: archiv L. Bílé

V tomto období roku vyráží Lucie Bílá (54) pravidelně na svou chalupu v Českém ráji a užívá si zde kouzelnou zimní atmosféru. „Příroda je teď jediné, co funguje beze změn, a tak do ní utíkám ráda. Jsem venku se zvířaty, jen tak koukám do údolí, a pak topím v kachlových kamnech, poslouchám praskání ohně a na nic nemyslím, nebo se o to snažím,“ svěřila Super.cz Lucie Bílá.