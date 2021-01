Postavičku zdokonalila dřinou na svahu. Někdejší královně krásy učaroval tento zimní sport

Miluje hory. Foto: Instagram K. Sokolové

Vyrazit na lyže do Alp je prakticky nemožné, a tak jsou v tomto období české hory v obležení. Krásná Kateřina Sokolová (31) si například užívá v Krkonoších. „Musím říct, že v poslední době na horách, a hlavně ve Špindlerově Mlýně, trávím dost času,“ svěřila se Super.cz nejkrásnější Češka roku 2007.

Řada aktivit je bohužel omezených s ohledem na opatření proti šíření koronaviru. „Mrzí mě, že se nedá lyžovat, protože lyžování miluju a jezdím odmalinka. Ale aspoň se teď snažím chodit na skialpy, což je skvělé cardio a baví mě to,“ říká s nadšením modelka.

Sokolová v době svého pobytu na horách nepřestávala pracovat. Má výhodu, že svou novou práci v oblasti prodeje uměleckých děl může provádět částečně i na dálku.

„Pracuji v oblasti umění, a řekla bych, že tohoto trhu se covidová doba moc nedotkla. Možná i naopak, lidé chtějí více investovat do umění,“ řekla nám Kateřina, která se stále věnuje i chodu nadačního fondu AutTalk, který má za cíl pomáhat rodinám dětí trpících poruchou autistického spektra. „Teď jsme svoje aktivity pro pečující rodiče přesunuli hodně do online sféry a snažíme se více podporovat pečující rodiny s autisty, které se ocitly kvůli covidu například v tíživé finanční situaci.“

I třináct let po vítězství v národní soutěži krásy dostává zakázky v modelingu. „I přes tuto komplikovanou dobu se rýsuje jedna velká a velmi zajímavá pracovní zakázka, o které ale zatím moc nemohu mluvit. Takže když to shrnu, nemůžu si vůbec stěžovat,“ říká modelka zastupovaná prestižní agenturou Elite Prague a dodává s pozitivním tónem v hlase: „Každopádně se moc těším na to, až už bude toto těžké období za námi a budeme moct fungovat normálně, jak jsme byli zvyklí.“ ■