Matěj Ruppert v lednu bojuje s vánočními kily. Co mu na ně pomáhá?

Místo pobíhání po pódiu musel zpěvák Matěj Ruppert skoro celý rok 2020 ležet doma na gauči. Teď už doufá, že se opatření rozvolní a bude se moct opět setkat se svými fanoušky na koncertech kapely Monkey Business. Jeho fyzička ale po roce lenošení a vánočních svátcích není, co bývala.

„Po Vánocích a Silvestru mám nějaké to kilečko nahoře, není to moc, tak dvě, tři, ale je potřeba s tím něco dělat, abych ty koncerty zase zvládl. Držet diety nebo cvičit mě ale totálně nebaví, tak jsem si sám sobě naordinoval tanec. Na podzim jsem natočil novou reklamu na Hanáckou vodku, tak si teď každý den opakuju choreografii“, odhaluje svůj plán Matěj Ruppert.

Podívejte se na novou reklamu Hanácké vodky.

Palírna U Zeleného stromu

Nová reklama vznikla vlastně náhodou a na poslední chvíli, tu původní totiž zakázali. „S mou postavou to po loňském roce, kdy jsem musel sedět doma a nic nedělat, mohlo dopadnout ještě mnohem hůř. Už v říjnu jsem cítil, že je potřeba něco začít dělat. Natáčení spotu ale bylo tak fyzicky náročné, že jsem se rychle dostal formy a zjistil, že tanec je pro moje tělo zázračný lék,“ říká známý zpěvák a bavič. Tancovat na reklamu, která má jen půl minuty, může podle něj každý.

Zakázaná reklama ke shlédnutí.

„Tancovat na hudbu má tu výhodu, že si ani neuvědomíte, že vlastně cvičíte, zapojujete celé tělo. Aby mně to neomrzelo, občas si pustím i ten předchozí spot, který je možná ještě o něco víc nakopávací. Už když ho slyším, tak se mi chce začít hýbat. A to je po Vánocích super. Navíc i po roce můžu říct, že se to neoposlouchá. Schválně si to zkuste,“ radí svým fanouškům Matěj, který už po prvním týdnu naordinované drezury cítí první výsledky. ■